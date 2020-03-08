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Анастасия Пустовойтова: «Семина не боюсь, смогла бы с ним справиться»

21:34
Женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова получила цветы перед матчем "Локомотив" - "Ахмат". Фото ФК "Локомотив"
Женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова получила цветы перед матчем "Локомотив" - "Ахмат". Фото ФК "Локомотив"
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Арбитр Анастасия Пустовойтова поделилась впечатлениями от работы на матче Тинькофф-чемпионата России между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0). Пустовойтова выступала резервным рефери и стала первой женщиной-судьей в РПЛ. Перед игрой ей вручили цветы в честь Международного женского дня. На тренерской скамейке «Локо» не было главного тренера Юрия Семина, который отбывал дисквалификацию.

— Для меня это честь встречать такой праздник в работе. Я обожаю футбол и стремлюсь к этому, — сказала Пустовойтова в эфире «Матч ТВ». — Поздравляли и с 8 марта, но больше поздравлений с этим большим шагом.

Эмоции зашкаливали, остался небольшой шаг дальше. Пульс так же бился как на поле, так и за полем.

— Не было Юрия Павловича на бровке. Выдохнули, когда узнали, что его не будет?

— К Юрию Павловичу с уважением отношусь, думаю, что смогла бы с ним справиться.

— То есть не боитесь его?

— Не боюсь!

— Что дальше? Ждать вас в поле?

— Продолжаю трудиться, работать. Если не я, то кто-нибудь еще.

Локомотив — Ахмат

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