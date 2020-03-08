Анастасия Пустовойтова: «Если считать РПЛ космосом, могла бы назвать себя футбольной Терешковой»

Судья ФИФА, впервые в истории нашего футбола выполнявшая в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» функции резервного арбитра, дала комментарий «СЭ» о прошедшей игре.

— Безусловно, обслуживать матч российской премьер-лиги было очень почетно, но в то же самое время — волнительно. Это исторический момент для всех российских арбитров-женщин, — сказал Пустовойтова. — Впервые девушке было доверено работать на встрече мужского элитного дивизиона. Особенно знаковым можно назвать тот факт, что это произошло 8 марта — в Международный женский день. Если РПЛ рассматривать как космическое пространство я, хотя это и очень сильно завышенное сравнение, могла бы назвать себя футбольной Валентиной Терешковой (первой в истории космонавтики женщиной, слетавшей в космос. — Прим. «СЭ»).

Несмотря на статус резервного рефери, эта роль была также очень ответственной. К РПЛ приковано повышенное внимание: много журналистов, масштабная телетрансляция... Тем более что матчи здесь, конечно, проходят на более высоких скоростях, чем игры женского чемпионата. В мужском футболе больше борьбы. Старалась выполнять свою работу максимально качественно, помогать своей команде судей, с которой мы были одним целым. Нужно отметить, что обе скамейки вели себя очень корректно, а встреча получилась достаточно зрелищной.

Разумеется, очень хочется продолжить работать в премьер-лиге, даже в качестве резервного судьи. Это огромнейший опыт. Но, безусловно, хотелось бы однажды отсудить матч РПЛ в роли главного арбитра. Буду продолжать серьезно работать, доказывать и ждать нового назначения, нового вызова.