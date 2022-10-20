Аленичев: «Сумел убедить Федуна, что Фернандо стоит денег, которые за него просили»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал подробности, как в «Спартак» перед чемпионским сезоном брали двух важных для золотого состава полузащитников — бразильца Фернандо и Романа Зобнина.

«Летом после первого сезона я пригласил в «Спартак» Фернандо, по поводу которого, кстати, у меня с Федуном были небольшие разногласия по стоимости (12 миллионов евро. — Прим. И.Р.). Но сумел его убедить, — рассказал Аленичев. — Помню его первую тренировку. Да, бразилец приехал с лишним весом. На занятии мы разделились на две группы. Одна играла в «квадрат», шесть на шесть с одним нейтральным. Этим нейтральным я и поставил Фернандо. Тому, кто не видел, в это будет трудно поверить, но минут за двадцать, играя в два касания, он не потерял ни одного мяча. Мы были ошарашены. И подумали: а если он еще и пять лишних килограммов скинет, что будет? И когда скинул — показал всем, кто такой Фернандо.

Купили мы и Зобнина, который тогда был в очень хорошей форме. Рома с огромным удовольствием принял мое предложение, контракт с ним подписали в считаные дни. То есть к сезону-2016/17 собрали боеспособный коллектив. Я прекрасно понимал, что чемпионат выиграем либо мы, либо «Зенит». И это произошло — но уже без меня. После АЕК случилось то, что случилось.

Перемены, которые происходили во время летнего трансферного окна-2016, меня в основном радовали.

За рекомендацию Фернандо спасибо спортивному директору Дмитрию Попову, который, впрочем, ушел из «Спартака» перед самым матчем с АЕК. Это не стало для меня шокирующей новостью, я был в курсе, но ни на мои позиции, ни на команду не повлияло. У футболистов совсем другие задачи, а меня назначал не Попов, и связки спортивный директор — главный тренер, как, допустим, недавно в «Динамо» Бувач — Шварц, у нас не было.

К Зобнину, чье «Динамо» тем летом вылетело из премьер-лиги, лично советовал присмотреться Леонид Арнольдович. Тут наши мнения полностью сошлись".

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