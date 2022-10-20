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Аленичев: «Сумел убедить Федуна, что Фернандо стоит денег, которые за него просили»

Аленичев рассказал, как в «Спартак» приобретали Фернандо и Зобнина
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал подробности, как в «Спартак» перед чемпионским сезоном брали двух важных для золотого состава полузащитников — бразильца Фернандо и Романа Зобнина.

«Летом после первого сезона я пригласил в «Спартак» Фернандо, по поводу которого, кстати, у меня с Федуном были небольшие разногласия по стоимости (12 миллионов евро. — Прим. И.Р.). Но сумел его убедить, — рассказал Аленичев. — Помню его первую тренировку. Да, бразилец приехал с лишним весом. На занятии мы разделились на две группы. Одна играла в «квадрат», шесть на шесть с одним нейтральным. Этим нейтральным я и поставил Фернандо. Тому, кто не видел, в это будет трудно поверить, но минут за двадцать, играя в два касания, он не потерял ни одного мяча. Мы были ошарашены. И подумали: а если он еще и пять лишних килограммов скинет, что будет? И когда скинул — показал всем, кто такой Фернандо.

Купили мы и Зобнина, который тогда был в очень хорошей форме. Рома с огромным удовольствием принял мое предложение, контракт с ним подписали в считаные дни. То есть к сезону-2016/17 собрали боеспособный коллектив. Я прекрасно понимал, что чемпионат выиграем либо мы, либо «Зенит». И это произошло — но уже без меня. После АЕК случилось то, что случилось.

Перемены, которые происходили во время летнего трансферного окна-2016, меня в основном радовали.

За рекомендацию Фернандо спасибо спортивному директору Дмитрию Попову, который, впрочем, ушел из «Спартака» перед самым матчем с АЕК. Это не стало для меня шокирующей новостью, я был в курсе, но ни на мои позиции, ни на команду не повлияло. У футболистов совсем другие задачи, а меня назначал не Попов, и связки спортивный директор — главный тренер, как, допустим, недавно в «Динамо» Бувач — Шварц, у нас не было.

К Зобнину, чье «Динамо» тем летом вылетело из премьер-лиги, лично советовал присмотреться Леонид Арнольдович. Тут наши мнения полностью сошлись".

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Аленичев
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
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24.10 17:30
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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Спартак

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Зенит

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