Аленичев о назначении Карпина в «Динамо»: «Думаю, руководство считало большим риском оставить главным Гусева»

Бывший полузащитник и экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Валерия Карпина в «Динамо».

13 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 56-летним специалистом до конца сезона-2027/28.

«У Карпина будут серьезные конкуренты в лице ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Откуда мы знаем, получится или нет? Стоило ли дать шанс Гусеву? Думаю, об этом рано говорить. Если бы у «Динамо» были менее амбициозные задачи, тогда можно было бы дать ему проверить свои силы. Думаю, что руководство «Динамо» считало большим риском оставить главным Гусева», — сказал Аленичев «СЭ».

Карпин будет совмещать посты главного тренера в сборной России и «Динамо». До московского клуба специалист работал в «Ростове», он покинул клуб перед завершением зимней паузы в сезоне-2024/25.