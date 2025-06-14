Лещенко позитивно оценил назначение Карпина в «Динамо»: «Один из самых интересных и продвинутых тренеров»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

13 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 56-летним специалистом до конца сезона-2027/28.

«Правильный ход от динамовского руководства. Карпин — один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он — подходящая кандидатура. Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного. Многие болельщики приветствовали назначении российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу. Понимаю, если бы играли в еврокубках — тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас то зачем?» — сказал Лещенко «СЭ».

Карпин будет совмещать посты главного тренера в сборной России и «Динамо». До московского клуба специалист работал в «Ростове», он покинул клуб перед завершением зимней паузы в сезоне-2024/25.

«Динамо» в сезоне-2024/25 заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда начала сезон под руководством Марцела Лички, который был главным тренером бело-голубых с июня 2023 года. В мае 2025 года чех был отправлен в отставку, «Динамо» завершило сезон с Роланом Гусевым на посту исполняющего обязанности главного тренера.