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Лещенко позитивно оценил назначение Карпина в «Динамо»: «Один из самых интересных и продвинутых тренеров»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

13 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 56-летним специалистом до конца сезона-2027/28.

«Правильный ход от динамовского руководства. Карпин — один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он — подходящая кандидатура. Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного. Многие болельщики приветствовали назначении российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу. Понимаю, если бы играли в еврокубках — тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас то зачем?» — сказал Лещенко «СЭ».

Карпин будет совмещать посты главного тренера в сборной России и «Динамо». До московского клуба специалист работал в «Ростове», он покинул клуб перед завершением зимней паузы в сезоне-2024/25.

«Динамо» в сезоне-2024/25 заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда начала сезон под руководством Марцела Лички, который был главным тренером бело-голубых с июня 2023 года. В мае 2025 года чех был отправлен в отставку, «Динамо» завершило сезон с Роланом Гусевым на посту исполняющего обязанности главного тренера.

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Валерий Карпин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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«Зенит» против проведения РПЛ при участии 15 команд: «Хуже не придумаешь»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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