ЦСКА может пригласить Каннаваро на пост главного тренера

ЦСКА хочет пригласить Фабио Каннаваро на пост главного тренера, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Как отмечает источник, 51-летний итальянский специалист после своего опыта работы в Хорватии с загребским «Динамо», может приехать в Россию.

Ранее экс-защитник сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» Каннаваро также тренировал «Удинезе», «Беневенто», клубы в Китае и Саудовской Аравии.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич. По информации СМИ, он сам выплатил компенсацию за расторжение контракта, чтобы перейти в АЕК. Под руководством серба ЦСКА в сезоне-2024/25 завоевал Кубок России и занял 3-е место в РПЛ.