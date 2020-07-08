Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после церемонии награждения чемпионским кубком.

— ФНЛ брал, теперь премьер-лигу взяли. Надеюсь, что будем продолжать в том же духе, — цитирует Сутормина Twitter команды из Санкт-Петербурга. — Следующая цель — Лига чемпионов, надеюсь (смеется).

Отлично. Радость за все, что было сделано. Это и определенный опыт, шажочек вперед. Осознание того, что ты на правильном пути. Надо не останавливаться и продолжат работать. Тогда все будет хорошо. С такими мыслями будем играть дальше.

Я очень рад, что нахожусь в этой команде. Так жизнь сложилась, что я стал чемпионом.

Мы сильны командой. У нас хороший коллектив. Не будь такого коллектива мы вряд ли бы стали чемпионами. Надеюсь, мы будем становиться только сильнее и крепче.