Алексей Сутормин об интересе "Зенита": "Не хочется сидеть на скамейке"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин прокомментировал "СЭ" появившуюся информацию о том, что в ближайшие дни его может купить "Зенит".

25-летний полузащитник перешел в "Оренбург" в январе 2018 года из "Волгаря". С тех пор Сутормин провел 30 игр за оренбургский клуб, записав на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера футболиста в 1,5 миллиона евро.

- Не знаю, откуда эта информация появилась, - сказал Сутормин. - Сам пришел, прочитал новость и удивился. На сегодняшний день выходов на меня с предложением перейти куда-либо не было. Осталось три дня до конца трансферного окна в России и не думаю, что что-то может произойти. Более подробно надо у клуба спрашивать.

Мы сейчас готовимся к возобновлению чемпионата. Осталось немного до первой официальной игры. Мне кажется, что нужно более конкретное время, чтобы было понятно, что от меня хотят. Очень важно, что в "Оренбурге", я играю, получаю время на поле. Очень этому рад.

- В перспективе хотите перейти в "Зенит"?

- Мне хочется расти как любому футболисту. Есть цель попасть в сборную. В топ-клубы, как в "Зенит" надо приходить готовым. Но одновременно хочется, чтобы была заинтересованность тренеров и клуба. Понятно, что никто не даст гарантий, что будешь играть. Но все-таки не хочется переходить и сидеть на скамейке. (Арман Мкртчян)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.