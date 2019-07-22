Алексей Сутормин: "Конкуренция никому не мешала, мое дело – доказывать на поле"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин после победы над "Сочи" во 2-м туре чемпионата России (2:0) отметил, что готов к конкуренции. Также он остался доволен стадионом, на котором прошел матч.

– Когда переходили в "Зенит" и общались с Семаком, он говорил вам, что рассчитывает на вас как на игрока основы?

– Нет, просто Сергей Семак выразил желание увидеть меня в команде. Ни один тренер не даст гарантии тому, что ты будешь играть в основе – все зависит от меня. Конкуренция никому не мешала, мое дело – доказывать на поле, а тренерский штаб уже будет принимать решения.

– По тренировкам понятно, что "Зенит" – команда топ-уровня с игроками другого класса?

– Это понятно по всему: по организации клуба, по всем вопросам, конечно, видно, что "Зенит" – это топ-клуб. В российском чемпионате – уж точно.

– Какое впечатление оставил стадион, болельщики, поле?

​– Хороший стадион, хотелось бы, чтобы таких было побольше в нашей стране. Здорово, что у нас прошел чемпионат мира, и теперь в стране есть такие стадионы. И народу, наверное, приятно их посещать и смотреть футбол. Одно удовольствие играть на таких полях и стадионах – на них стараешься радовать болельщиков.

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