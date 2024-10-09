Стрепетов: «Осинькин не зря в «топе» лучших российских тренеров»

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов оценил работу тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

«Удивлен тем, что Осинькина хотели снять с должности главного тренера «Крыльев Советов». Для меня этого странно. Человек плодотворно работает. Последняя игра была с «Локомотивом» — в ней самарцы «возили» соперника. Каждый год Осинькин создает новую команду. Лидеров оттуда забирают. Но, кто «засвечивает» их, выводит в мастера? Главный тренер. «Крылья» — хорошая команда, если исходить из бюджета, который у них есть. Она всегда — построенная, тренер знает, чего от нее хочет. Виден его почерк, стиль. Осинькин не зря входил в «топ» наших лучших тренеров. И продолжает в нем оставаться. И вдруг с ним расставаться? Нонсенс», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Крылья Советов» набрали 11 очков за 11 матчей и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. 20 октября самарская команда на выезде сыграет против «Оренбурга».