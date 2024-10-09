Булыкин — о назначении Гончаренко в «Пари НН»: «Надеемся, что он стабилизирует ситуацию»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«У Гончаренко есть опыт, но поможет ли он «Пари НН» — это вопрос. В клубе очень много нефутбольных решений. И, конечно, жалко все это видеть в таком шикарном регионе, с таким замечательным стадионом. Надеемся, что Гончаренко стабилизирует ситуацию, а мы увидим хорошую команду, которая будет радовать болельщиков хорошей игрой и результатами», — сказал Булыкин «СЭ».

Соглашение 47-летнего специалиста с «Пари НН» заключено на два года. После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 11 очков.

Матвей Михалев