Защитник «Динамо» Джапо: «Нурмагомедов и Махачев — легенды, большие мастера»

Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо рассказал о недавней встрече с чемпионами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

— Недавно Ислам Махачев и Хабиб Нурамагомедов были на вашей игре. Успели познакомиться с ними?

— К сожалению, пообщаться с ними не удалось, я просто не знал, как к ним обратиться. Но пару фотографий с ними сделать успел. Это легенды. Большие мастера, — сказал футболист «РБ Спорт».