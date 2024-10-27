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Судейство

Сегодня, 15:59

Арбитр Николаев — об отмененном пенальти «Спартака»: «Москалев изначально ошибся, назначив одиннадцатиметровый»

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Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с отменой пенальти в матче 13-го тура между «Спартаком» и «Пари НН».

На 28-й минуте матча судья Владимир Москалев после паузы совершил ошибку, определив, что вратарь хозяев поля Никита Медведев нарушил правила в своей штрафной площади, и назначил пенальти. Позднее арбитр объявил об изменении первоначального решения и наказании спартаковца предупреждением за симуляцию.

«Москалев изначально ошибся, назначив одиннадцатиметровый, а затем ВАР исправил его ошибку. Пенальти не было, была симуляция со стороны полузащитника, который сам искал контакт с целью обмануть судью», — сказал Николаев «СЭ».

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 19 очков после 12 матчей. «Пари НН» имеет в своем активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Денис Сафронов

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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