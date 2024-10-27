«Факел» будет добиваться отмены красной карточки Сенхаджи, полученной в матче с ЦСКА

В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб будет добиваться отмены красной карточки, которую арбитр Кирилл Левников показал защитнику сине-белых Райану Сенхаджи на 66-й минуте встречи с ЦСКА. Соответствующее заявление будет подано в ЭСК и КДК.

Сенхаджи получил красную карточку за то, что потянул форвада армейцев Сауля Гуарирапу за футболку около штрафной. Главный судья матча Кирилл Левников расценил это нарушение, как фол последней надежды.

Матч 13-го тура ЦСКА — «Факел» завершился со счетом 0:0.