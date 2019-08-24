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Алексей Миранчук — в запасе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

17:35
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Стал известен состав «Локомотива» на матч 7-го тура чемпионата России против «Краснодара». Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе хозяев поля.

Состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Жемалетдинов, Баринов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер.

Краснодар — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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