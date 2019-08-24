Алексей Миранчук — в запасе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
17:35
Стал известен состав «Локомотива» на матч 7-го тура чемпионата России против «Краснодара». Полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе хозяев поля.
Состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хеведес, Мурило, Жемалетдинов, Баринов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер.
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