Алексей Миранчук: "В раздевалке Юрий Павлович сказал, что 2:0 - опасный счет"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук установивший окончательный счет на табло в матче 5-го тура РПЛ с "Уралом" (4:0) рассказал об установке, которую дал команде при счете 2:0 главный тренер Юрий Семин. Хавбек был признан лучшим игроком встречи по версии телеканала "Матч Премьер".

- Все игроки "Локо" были сегодня хороши, порадовали болельщиков, - сказал Миранчук в эфире телеканала "Матч Премьер". - Это та игра когда все проходило и пошел кураж. Чей гол в матче лучший? Крыховяк забил красиво, а у меня получился классический гол.

С первым минут мы начали действовать агрессивно, показали, что мы играем дома быстро забили, вот все и покатилось. Всегда приятно играть на ноль, для того же Гили, но не всегда получается. Всегда надо играть до конца. В раздевалке Юрий Павлович сказал нам: "2:0 - очень опасный счет", поэтому после перерыва только прибавляли.

В матче с "Уралом" Миранчук на 17-й минуте отдал голевую передачу нападающему Федору Смолову, чей точный удар открыл счет в матче. А на 78 минуте Алексей забил сам.

"Локомотив" – "Урал": все голы матча