РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Алексей Матюнин о матче «Зенит» — «Ахмат»: «Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину, это четко видно на повторе»

15:25
Теги:

Главный арбитр матча шестого тура чемпионата «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин — о красной карточке, которую он показал защитнику гостей Ризвану Уциеву на седьмой минуте.

— За что вы показали красную карточку Уциеву? Какой фол вы усмотрели с его стороны? — вопрос Матюнину.

— Момент я видел четко в разрез. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов.

— Почему в том эпизоде не дали «Зениту» продолжить игру, ведь Азмун в итоге забил гол?

— Что касается отмены гола. Конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения Азмун находится гораздо дальше, чем защитники. Если бы не было сигнала, то защитники не притормозили бы и неизвестно как развивались бы события дальше. Если я использовал бы принцип преимущества, а Азмун не забил бы гол, то по правилам я уже не смог бы удалить Уциева, а должен был показать ему только желтую карточку. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Алексея Матюнина — здесь.

Зенит — Ахмат

Опрос

проголосовало: 17051
Все опросы
Справедливо ли удален Уциев в матче «Зенит» - «Ахмат»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-sudi-alekseya-matyunina-ob-oshibkah-i-skandalah-v-matche-zenit-ahmat-1576600/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир