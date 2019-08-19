Главный арбитр матча шестого тура чемпионата «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин — о красной карточке, которую он показал защитнику гостей Ризвану Уциеву на седьмой минуте.

— За что вы показали красную карточку Уциеву? Какой фол вы усмотрели с его стороны? — вопрос Матюнину.

— Момент я видел четко в разрез. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов.

— Почему в том эпизоде не дали «Зениту» продолжить игру, ведь Азмун в итоге забил гол?

— Что касается отмены гола. Конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения Азмун находится гораздо дальше, чем защитники. Если бы не было сигнала, то защитники не притормозили бы и неизвестно как развивались бы события дальше. Если я использовал бы принцип преимущества, а Азмун не забил бы гол, то по правилам я уже не смог бы удалить Уциева, а должен был показать ему только желтую карточку. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Алексея Матюнина — здесь.