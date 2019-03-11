Алексей Маклаков: "Впереди у "Спартака" более серьезный соперник - "Зенит", но его тоже победим"

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков после матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые победили благодаря ошибке соперника.

– Игра "Спартака" вам понравилась?

– Не могу сказать, что в восторге, но это дерби. А оно не бывает простым. Играли изо всех сил, не жалели себя.

– Победа заслуженная?

– В таких матчах незаслуженных нет. Благодаря ошибке "Динамо" мы выиграли.

– Такие три очка приносят удовольствие?

– Кому-то да, кому-то нет. Я рад результату, который ребята добыли. Посмотрим, что будет дальше. У нас впереди более серьезный соперник – "Зенит", но его тоже победим.

– Вы уверены?

– Никогда не сомневаюсь в своей команде. Не понимаю, как можно болеть и не верить. (Арман Мкртчян)

Полная версия интервью Алексея Маклакова