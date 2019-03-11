Алексей Маклаков: "Спартаку" не хватает дерзкого футбола, импровизации"

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков в интервью "СЭ" отметил, что у главного тренера красно-белых Олега Кононова пока не получается поставить зрелищную игру команде. В воскресенье спартаковцы обыграли "Динамо" в РПЛ со счетом 1:0.

– Когда Кононов приходил, говорил, что будет строить игру "Спартака" по-бесковски. Но разве красно-белые действуют в таком ключе?

– Хотеть можно все, но результат мы видим. Пока не получается. То, что тренер имеет такое желание, уже радует само по себе. У "Спартака" пока нет особого стиля, своей игры. Снова забросы и забросы, забросы и забросы. Больше ничего. Вполне возможно, сказывается резкая смена тренера. Наверное, изначально искалась та схема, которая будет гарантировать зрелищность, но не хватает дерзкого футбола, импровизации. Надеюсь, Кононов все-таки сможет такую игру построить.

Очень хороший будет матч с "Зенитом". Гарантирую, что именно это противостояние поможет нам найти ответы на многие вопросы. Это будет дерби двух столиц – старое противостояние, ревностное отношение друг к другу.

– Можно сказать, что этот матч решит судьбу Кононова?

– Очень трудно сейчас прогнозировать. Просто в "Спартаке" решения принимаются порой непонятно для нас. Не думаю, что что-то поменяется в судьбе тренера, который провел так мало официальных игр. Победа над "Зенитом" стала бы знаковой для Кононова. А для нас – новым глотком надежды. (Арман Мкртчян)

Полная версия интервью Алексея Маклакова