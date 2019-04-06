Алексей Маклаков: "Где кононовская игра? Постоянно идут навесы, навесы, навесы"

Актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков – о поражение красно-белых в дерби с ЦСКА (0:2).

"Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге при главном тренере Олеге Кононове​. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

– У вас есть объяснения происшедшему?

– Загадка. Первый тайм отыграли просто блистательно. К сожалению, не воспользовались два раза возможностью открыть счет. Во втором тайме очень сильно сдали Глушаков и Зобнин. Довольно слабо стал играть Ханни. Мне кажется, что "физика" во втором тайме оказалась очень слабой, – сказал Маклаков.

– Неужели так быстро игроки сдали физически?

– Явно было видно, что красно-белые в первом тайме действовали гораздо свежее, лучше ЦСКА и не дали сопернику практически ничего создать. Во втором тайме команде не хватило скорости, воли.

– Надо ли винить спартаковцев за нереализованные моменты?

– Конечно. Здесь спрос по самому высокому уровню. Никому поблажек делать не надо. Такой досады я давно не испытывал. Очень нелогичный матч. Столько моментов создать и не забить…. Как Мельгарехо не реализовал свой шанс? Все понимают, что надо было только перебросить мяч. Во втором тайме это уже не дерби. ЦСКА удерживал счет, а "Спартак" очень вяло атаковал.

"Спартак" стал легко просчитываемым из-за тренерской чехарды. Я до сих пор не наблюдаю кононовской игры. Вижу тех же игроков, которые действуют в силу своих способностей. Видны ли схемы или новшества в игре? Нет. Идут постоянные навесы, навесы, навесы.

– Что скажете об игроках центра поля?

– У нас, к сожалению, нет умного полузащитника – такого как Егор Титов. Налицо просчеты селекции. Была надежда на Ханни, но он сейчас больше в атакующей тройке действует и не помогает обороне. На того же Гулиева рассчитывали, но пока чего-то не хватает.

– Шансы на титул потеряны?

– Будь я на месте Кононова, не говорил бы ребятам, что сезон закончен, что все потеряно. Надо биться за бронзу, она нам нужна. Золото под серьезным вопросом. На данный момент команда потеряна, она не верит в себя. (Арман Мкртчян)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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