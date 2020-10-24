Алексей Маклаков: «Газизов подарил нам замечательного игрока в лице Мозеса, поздравляю его с победой»

Заслуженный артист РФ и фанат «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями от игры команды в нынешнем сезоне и оценил игру новичков красно-белых.

— У нас, как мне показалось, сегодня была уже завершающая стадия создания команды. Сегодня был последний такой штрих с приходом Мозеса. Сейчас замкнулась схема, которая пока работает очень удачно, поэтому для меня это самое главное событие, что команда определена по стилю, по желанию выиграть и по взаимодействию друг с другом. Такой комплект, который мы очень долго ждали. Мне кажется, я даже не боюсь сглазить, потому что видно, что очень сплоченные ребята.

— Не пора ли Максименко брать в сборную или это вопрос времени?

— Я насчет Максименко однажды уже высказывался. Очень уважаю его как вратаря, но я не могу сказать, что он стабилен. Все-таки еще, может быть, амбиции возраста дают некий минус. Все равно все, что он делает, приведет его обязательно в сборную, потому что это было бы глупо не обращать внимания на этого молодого и талантливого парня. Его место в сборной.

— Как вам сегодняшняя игра Кокорина?

— 50 на 50, вот так скажу. Сложно давать оценку этому игроку, потому что он еще не так плотно адаптировался, и я пока не вижу возможности, что он так откроется, как бы мне хотелось. Возможно, это со временем мы с вами увидим. Но пока он играет, в общем-то, хорошо. Он не мешает команде, а помогает ей. Дай бог, чтобы так дальше продолжалось.

— Сегодняшняя игра Мозеса?

— Да он трудяга. Вообще все игроки АПЛ очень трудолюбивые и знают себе цену. Они редко работают спустя рукава, потому что все-таки английский футбол очень дисциплинированный в смысле, что игроки тщательно следят за своей формой. Он просто показал кусочек профессионализма того континента, чей футбол мы с вами любим. Я только могу порадоваться, что Шамиль подарил нам такого замечательного игрока и дай бог, чтоб все удачно сложилось. Поздравляю еще раз Шамиля, нашего директора, с той победой, которая была крайне необходима сейчас, накануне встречи с Ростовом, когда нас, болельщиков опять лишают возможности болеть. Поэтому очень надеюсь, что эта победа стала определяющей не только в карьере игроков, но и в карьере Шамиля. (Екатерина Звенигородская)