Алексей Игонин: «У нас не настолько интересный чемпионат, чтобы не пережить его приостановление»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о паузе в чемпионате России из-за пандемии коронавируса. Сезон приостановлен до 10 апреля.

— Наступил настоящий футбольный Армагеддон, что еще совсем недавно не могло присниться в самых страшных кошмарах, — написал Игонин в своей колонке в «Петербургском дневнике». — И тем не менее считаю принятые меры абсолютно правильными — здоровье людей превыше всего.

Что касается российского футбола, то повторю ранее высказанную мысль: у нас не настолько интересный чемпионат, чтобы не пережить его приостановление даже на месяц.

Есть риск досрочно завершить турнир? Тоже ничего страшного: после стабилизации эпидемиологической обстановки спокойно начнём новый сезон. Да, останутся недовольные, зато минимизируем риски. Здоровье дороже.

Если все же УЕФА потребует назвать победителей европейских лиг прямо сейчас, то чемпионом России официально надо признать «Зенит». К петербургской команде не должно быть никаких вопросов: подопечные Сергея Семака лидируют с девятиочковым отрывом и показывают самый результативный и сбалансированный футбол в РПЛ.

Тем не менее ещё раз подчеркну, что считаю возможным доиграть нынешний чемпионат и завершить розыгрыш Кубка России. Так будет более справедливо. Берегите себя.