Алексей Игонин – о ничьей "Зенита" с "Дюделанжем": "Играли основой. Хочется голов"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" итог состоявшегося в понедельник контрольного матча сине-бело-голубых с "Дюделанжем" из Люксембурга (0:0). В этой игре за "Зенит" дебютировали новички – защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос.

– Пока доволен тем, что решен вопрос с усилением состава, – сказал Игонин. – Но как будут эти футболисты выглядеть в дальнейшем? После одного спарринга рано говорить об этом. О качестве покупки можно судить только со временем. Сейчас все делают выводы на основании публикуемой в СМИ информации о том, что Барриос – зверь в опорной зоне. Но хотелось бы в этом убедиться. А есть еще вопрос адаптации. Что касается счета, то хочется голов. Особенно, с учетом того, что "Зенит" выступал основной. (Игорь Новиков)

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