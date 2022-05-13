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Алексей Еременко: «Локомотив» предлагал 1 500 000 долларов в год»

Алексей Еременко рассказал о сорвавшемся переходе в «Локомотив»
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Алексей Еременко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в свое время сорвался его переход в «Локомотив».

— Оглядываясь на собственную карьеру — пара ошибок, которые исправили бы с особенной радостью?

— Таких не пара — 20-30!

— Мощный заход.

— Думаю, стоило подольше оставаться в Италии. После «Лечче» варианты были бы. Но предложение «Сатурна» оказалось очень заманчивым. Да и первый год там был отличный!

— Зато на второй все сломалось.

— Из-за истории с «Локомотивом». Я уже настроился на переход, деньги предложили неплохие. И мне, и «Сатурну». В марте меня брали в Раменское за миллион долларов — а в декабре «Локомотив» готов был выложить семь!

— Но?

— Отпуск, жду. Тишина! Ситуация зависла. Время спустя объяснили — губернатора Громова деньги в тот момент не интересовали. Сказал: «Клуб не для того создан, чтобы футболистов продавать, — мы должны чего-то добиваться!» Понятно, с каким настроением я на сборы поехал.

 
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— Что было дальше?

— Убрали Вайсса, главного тренера. Появились новые люди — и вообще все пошло наперекосяк. Вот тогда мне точно надо было уходить. А я решил остаться. Потом в «Сатурн» на мою позицию взяли Лоськова с Карякой, место в старте окончательно потерял.

— Правда, что «Локомотив» предлагал вам полтора миллиона долларов в год?

— Да. Я уже и с Бышовцем, главным тренером, пообщался, и с Липатовым, генеральным директором.

— Анатолий Федорович блеснул красноречием?

— Нет, разговор был короткий, все по делу. Разве что вспомнил, как у него в московском «Динамо» играл мой отец. Приятно, что Бышовец отзывался о нем с теплотой. Встреча с Липатовым тоже получилась недолгой. В офисе зашли в кабинет, где сидело руководство. За две минуты обсудили условия, после чего Липатов произнес: «Ну все, осталось решить вопрос с «Сатурном». К сожалению, так и не решили. То ли из-за Громова, то ли из-за того, что кто-то, имевший отношение к переходу, хотел слишком много денег.

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3
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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