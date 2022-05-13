Алексей Еременко: «Локомотив» предлагал 1 500 000 долларов в год»
Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в свое время сорвался его переход в «Локомотив».
— Оглядываясь на собственную карьеру — пара ошибок, которые исправили бы с особенной радостью?
— Таких не пара — 20-30!
— Мощный заход.
— Думаю, стоило подольше оставаться в Италии. После «Лечче» варианты были бы. Но предложение «Сатурна» оказалось очень заманчивым. Да и первый год там был отличный!
— Зато на второй все сломалось.
— Из-за истории с «Локомотивом». Я уже настроился на переход, деньги предложили неплохие. И мне, и «Сатурну». В марте меня брали в Раменское за миллион долларов — а в декабре «Локомотив» готов был выложить семь!
— Но?
— Отпуск, жду. Тишина! Ситуация зависла. Время спустя объяснили — губернатора Громова деньги в тот момент не интересовали. Сказал: «Клуб не для того создан, чтобы футболистов продавать, — мы должны чего-то добиваться!» Понятно, с каким настроением я на сборы поехал.
— Что было дальше?
— Убрали Вайсса, главного тренера. Появились новые люди — и вообще все пошло наперекосяк. Вот тогда мне точно надо было уходить. А я решил остаться. Потом в «Сатурн» на мою позицию взяли Лоськова с Карякой, место в старте окончательно потерял.
— Правда, что «Локомотив» предлагал вам полтора миллиона долларов в год?
— Да. Я уже и с Бышовцем, главным тренером, пообщался, и с Липатовым, генеральным директором.
— Анатолий Федорович блеснул красноречием?
— Нет, разговор был короткий, все по делу. Разве что вспомнил, как у него в московском «Динамо» играл мой отец. Приятно, что Бышовец отзывался о нем с теплотой. Встреча с Липатовым тоже получилась недолгой. В офисе зашли в кабинет, где сидело руководство. За две минуты обсудили условия, после чего Липатов произнес: «Ну все, осталось решить вопрос с «Сатурном». К сожалению, так и не решили. То ли из-за Громова, то ли из-за того, что кто-то, имевший отношение к переходу, хотел слишком много денег.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0