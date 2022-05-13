Иванов считает, что «Уфе» по силам бороться за сохранение прописки в РПЛ

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов перед матчем 29-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» отметил, что команде по силам бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. «Уфа» идет на 15-м месте (24 очка), а «Арсенал» — на 16-м (23 очка).

«Календарь рабочий. В принципе, играем с командами, которые нам по силам. Сейчас надо тщательно готовиться к каждому конкретному сопернику, и идти от игры к игре», — цитируют «Известия» Иванова.

В последнем туре команды сыграют со своими прямыми конкурентами: «Арсенал» примет «Урал», а «Уфа» сыграет с «Рубином».