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Олег Иванов — о борьбе «Уфы» за сохранение прописки: «Календарь рабочий»

Иванов считает, что «Уфе» по силам бороться за сохранение прописки в РПЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Уфы» Олег Иванов перед матчем 29-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» отметил, что команде по силам бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. «Уфа» идет на 15-м месте (24 очка), а «Арсенал» — на 16-м (23 очка).

«Календарь рабочий. В принципе, играем с командами, которые нам по силам. Сейчас надо тщательно готовиться к каждому конкретному сопернику, и идти от игры к игре», — цитируют «Известия» Иванова.

В последнем туре команды сыграют со своими прямыми конкурентами: «Арсенал» примет «Урал», а «Уфа» сыграет с «Рубином».

Источник: https://iz.ru/1333652/aleksei-fomin/kluby-biutsia-za-metall-kak-izmenitsia-tablitca-rpl-za-tur-do-finisha
Олег Иванов (футбол)
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
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Спартак – Зенит
 - : -
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