Алексей Березуцкий прибыл в расположение ЦСКА
19:56
Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прибыл в расположение команды, сообщает официальный Twitter клуба.
«Угадайте, кто опять вернулся», — говорится в сообщении.
Guess who's back, back again ? #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/gjeR4ChwBh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 22, 2021
Ранее Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб основной команды, где присоединится к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе.
В конце декабря минувшего года армейцы не стали продлевать контракты с тренерами основного состава — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю