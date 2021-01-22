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Алексей Березуцкий прибыл в расположение ЦСКА

19:56
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Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прибыл в расположение команды, сообщает официальный Twitter клуба.

«Угадайте, кто опять вернулся», — говорится в сообщении.

Ранее Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб основной команды, где присоединится к своему брату Василию, перешедшему на тренерскую работу в августе.

В конце декабря минувшего года армейцы не стали продлевать контракты с тренерами основного состава — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

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