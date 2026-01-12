Орлов объяснил, почему Лусиано перестал играть у Семака в «Зените»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что Александр Соболев стал чаще играть за «Зенит», чем Лусиано, из-за паспорта.
— Самая большая загадка в этой истории — что «Зенит» получит взамен Жерсона. Подождем. «Зениту» обязательно нужно укрепляться. Ведь ушел не только Жерсон, но и Лусиано. В обратном направлении проследовал Дивеев. Считаю, это взаимовыгодная сделка.
Лусиано здорово начал в «Зените», но затем оказался в запасе из-за паспорта. Жертва лимита. В итоге Соболев играл чаще, и аргентинец затух... Затем Семак стал использовать на острие атаки Луиса Энрике.
Мог ли Семак как-то по-другому решить паспортную проблему и чаще выпускать на поле Лусиано? Все же определяет результат. «Зенит» всего на одно очко отстает сейчас от «Краснодара». Постепенно питерцы выправили свое положение и ушли в отпуск в хорошем состоянии.
Хотя, конечно, некоторые моменты настораживают. Барриос уже не так хорош, как прежде. Он почему-то больше старается играть в атаку. Но у него далеко не все получается. Например, опорник ЦСКА Кисляк в созидании гораздо эффективнее. И потом: Барриос же не молодеет...
Посмотрим, как будет выглядеть весной левый фланг обороны. Дуглас Сантос, как и Жерсон, хочет сыграть на чемпионате мира за сборную Бразилии. По идее, должен восстановиться от травмы. Но форс-мажоры же тоже нельзя исключать. На его позиции могут сыграть также Вера и Горшков. А ведь еще в ряде игр на этом месте Семак использовал и Алипа. Нужен баланс!
Кроме того, в ПАОК сейчас отправится Дркушич. Значит, освобождается ставка центрального защитника. Нино отыграет в «Зените» до лета. А затем, по всей видимости, уйдет. В общем, питерцам нужно укреплять оборону, — сказал Орлов «СЭ».
«Зенит» и ЦСКА 11 января объявили об обмене. Форвард сине-бело-голубых Лусиано перешел в московский клуб, а в «Зенит» перебрался защитник армейцев Игорь Дивеев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1