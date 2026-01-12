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Орлов объяснил, почему Лусиано перестал играть у Семака в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что Александр Соболев стал чаще играть за «Зенит», чем Лусиано, из-за паспорта.

— Самая большая загадка в этой истории — что «Зенит» получит взамен Жерсона. Подождем. «Зениту» обязательно нужно укрепляться. Ведь ушел не только Жерсон, но и Лусиано. В обратном направлении проследовал Дивеев. Считаю, это взаимовыгодная сделка.

Лусиано здорово начал в «Зените», но затем оказался в запасе из-за паспорта. Жертва лимита. В итоге Соболев играл чаще, и аргентинец затух... Затем Семак стал использовать на острие атаки Луиса Энрике.

Мог ли Семак как-то по-другому решить паспортную проблему и чаще выпускать на поле Лусиано? Все же определяет результат. «Зенит» всего на одно очко отстает сейчас от «Краснодара». Постепенно питерцы выправили свое положение и ушли в отпуск в хорошем состоянии.

Хотя, конечно, некоторые моменты настораживают. Барриос уже не так хорош, как прежде. Он почему-то больше старается играть в атаку. Но у него далеко не все получается. Например, опорник ЦСКА Кисляк в созидании гораздо эффективнее. И потом: Барриос же не молодеет...

Посмотрим, как будет выглядеть весной левый фланг обороны. Дуглас Сантос, как и Жерсон, хочет сыграть на чемпионате мира за сборную Бразилии. По идее, должен восстановиться от травмы. Но форс-мажоры же тоже нельзя исключать. На его позиции могут сыграть также Вера и Горшков. А ведь еще в ряде игр на этом месте Семак использовал и Алипа. Нужен баланс!

Кроме того, в ПАОК сейчас отправится Дркушич. Значит, освобождается ставка центрального защитника. Нино отыграет в «Зените» до лета. А затем, по всей видимости, уйдет. В общем, питерцам нужно укреплять оборону, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» и ЦСКА 11 января объявили об обмене. Форвард сине-бело-голубых Лусиано перешел в московский клуб, а в «Зенит» перебрался защитник армейцев Игорь Дивеев.

Лусиано Гонду, Геннадий Орлов, Игорь Дивеев.«Жерсон хочет сыграть на ЧМ. Лусиано — жертва лимита. Дивеев — лучший российский защитник». Мнение Орлова
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Игорь Дивеев
Лусиано Гонду
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ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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