Орлов объяснил, почему Лусиано перестал играть у Семака в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что Александр Соболев стал чаще играть за «Зенит», чем Лусиано, из-за паспорта.

— Самая большая загадка в этой истории — что «Зенит» получит взамен Жерсона. Подождем. «Зениту» обязательно нужно укрепляться. Ведь ушел не только Жерсон, но и Лусиано. В обратном направлении проследовал Дивеев. Считаю, это взаимовыгодная сделка.

Лусиано здорово начал в «Зените», но затем оказался в запасе из-за паспорта. Жертва лимита. В итоге Соболев играл чаще, и аргентинец затух... Затем Семак стал использовать на острие атаки Луиса Энрике.

Мог ли Семак как-то по-другому решить паспортную проблему и чаще выпускать на поле Лусиано? Все же определяет результат. «Зенит» всего на одно очко отстает сейчас от «Краснодара». Постепенно питерцы выправили свое положение и ушли в отпуск в хорошем состоянии.

Хотя, конечно, некоторые моменты настораживают. Барриос уже не так хорош, как прежде. Он почему-то больше старается играть в атаку. Но у него далеко не все получается. Например, опорник ЦСКА Кисляк в созидании гораздо эффективнее. И потом: Барриос же не молодеет...

Посмотрим, как будет выглядеть весной левый фланг обороны. Дуглас Сантос, как и Жерсон, хочет сыграть на чемпионате мира за сборную Бразилии. По идее, должен восстановиться от травмы. Но форс-мажоры же тоже нельзя исключать. На его позиции могут сыграть также Вера и Горшков. А ведь еще в ряде игр на этом месте Семак использовал и Алипа. Нужен баланс!

Кроме того, в ПАОК сейчас отправится Дркушич. Значит, освобождается ставка центрального защитника. Нино отыграет в «Зените» до лета. А затем, по всей видимости, уйдет. В общем, питерцам нужно укреплять оборону, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» и ЦСКА 11 января объявили об обмене. Форвард сине-бело-голубых Лусиано перешел в московский клуб, а в «Зенит» перебрался защитник армейцев Игорь Дивеев.