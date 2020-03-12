Полузащитник «Рубина» Александр Зуев прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1), а также положение команды в турнирной таблице.

Казанский клуб с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, оставая от 12-й строчки на два очка.

— Эмоционально, мягко говоря, было не очень первые два дня после матча, — сказал Зуев в эфире «Рубин ТВ». — Но это уже пошло, нет смысла об этом думать. Сейчас каждая игра такая же важная, как и предыдущая.

Конечно все понимают, все взрослые люди. Надеюсь, мы исправим эти временные трудности. Приятно, что болельщики все равно поддерживают нас, несмотря на результаты.