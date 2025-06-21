Источник: два клуба РПЛ интересуются экс-полузащитником «Спартака» Игнатовым

«Сочи» и «Крылья Советов» рассматривают вариант с подписанием контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым, сообщает Sport24.

По информации источника, стороны находятся в переговорах, однако до финальных договоренностей пока далеко.

1 июня «Спартак» объявил об уходе 25-летнего Игнатова в связи с истечением срока контракта. Полузащитник является воспитанником красно-белых. Всего он провел за московскую команду 132 матча, забил 9 мячей и сделал 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Игнатов может перейти в армянский «Урарту».