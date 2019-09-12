Александр Точилин: «Кокорин или Мамаев в «Сочи»? За ними и так уже образовалась очередь»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал «СЭ» о том, возможно ли появление в его команде Александра Кокорина или Павла Мамаева, а также оценил их возможность возвращения на прежний уровень.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В прошлую пятницу, 6 сентября, Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении двух спортсменов, осужденных за драки в Москве в 2018 году. Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО на следующей неделе — во вторник, 17 сентября.

— Возможно ли появление Кокорина или Мамаева в вашей команде? — вопрос Точилину.

— Не обсуждали эту тему с генеральным директором. Насколько я знаю, в Кокорине очень заинтересован «Зенит», у Мамаева непонятная ситуация с «Краснодаром». К тому же, за Александром и Павлом уже образовалась очередь. Не вижу смысла комментировать слухи, — ответил главный тренер «Сочи».

— Эти футболисты смогли бы усилить «Сочи» в своем нынешнем состоянии?

— Кокорин и Мамаев усилили бы любой российский клуб, но надо понимать, что год простоя не может пройти бесследно для организма. Если мы говорим о прошлогодних Кокорине и Мамаеве — усилили бы без вопросов. Если гипотетически рассуждать о них в данный момент — думаю, что пригодились бы.

— Последнее по этой теме — смогут ли они вернуться на прежний уровень?

— Они в достаточно хорошем футбольном возрасте, проблем с восстановлением своих лучших качеств возникнуть не должно. Тем более, в истории футбола были и более длительные отлучения от спорта, после которых люди возвращались и достойно играли. Так что все в первую очередь зависит от желания и характера самих Кокорина и Мамаева. (Иван Торопцев)