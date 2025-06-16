Александр Сторожук стал главным тренером «Ахмата»

«Ахмат» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером команды.

Контракт российского специалиста с грозненским клубом рассчитан на три года.

«Мы говорим Александру Александровичу: «Добро пожаловать!» Желаем удачи и побед!!!» — отмечается в сообщении команды.

До назначения в «Ахмат» с января 2023 года 43-летний Сторожук возглавлял тульский «Арсенал». Ранее он работал в системе «Краснодара», а с июля 2022 по январь 2023 года возглавлял главную команду «быков».