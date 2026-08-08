ЦСКА — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Ростов» сыграют в матче 3-го тура РПЛ сезона-2026/27 в субботу, 8 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

08 августа, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Ростов» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 20.00 мск, за 30 минут до стартового свистка.

После двух туров ЦСКА набрал 4 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Ростов» с 3 очками — на девятой строчке.