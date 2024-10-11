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Сегодня, 02:57

Сильянов назвал самого сильного футболиста сборной России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов поделился мнением о том, что его клуб имеет самое большое представительство в сборной России.

«Особо никаких задач перед собой на этот сбор не ставил. Просто поддерживать форму плюс увидеться с ребятами в сборной. В «Зените» играют одни иностранцы. Лично мне очень комфортно, что так много одноклубников в сборной. Если так вызывают, значит, тренер считает, что в «Локомотиве» самые сильные россияне.

Самый сильный футболист в сборной России на данный момент — Головин. Он выделяется своей техникой, скоростью принятия решений. Да вообще всем выделяется», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Сильянова.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Головин
Александр Сильянов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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