Александр Панов: "Жалко, что Кокорин не играет. Он был на пике в "Зените"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов выразил сожаление, что форвард клуба Александр Кокорин не может играть из-за тюремного срока. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Видео и фото сейчас фиксируют все твои похождения, поэтому нужно быть аккуратным и осторожным, - цитирует "РИА Новости" Панова. - Люди ведь смотрят футбол, болеют за клубы и знают, кто перед ними. Нельзя так российскому футболисту вести себя в обществе. Не могу гарантировать, что Кокорин сможет еще играть. Жалко, что Александр не играет. Именно в "Зените" он показывал хорошую атакующую игру, хотя мне больше нравятся форварды другого плана. Он был на пике в "Зените", забивал, был очень полезен, и вот такое несчастье для него.

Часто говорят: "По пьянке я сижу". Но даже если ты пьяный, это наоборот отягчающее обстоятельство. Могло ведь все хуже закончиться, если бы получили по 5-8 лет за убийство. Мы тоже гуляли, тоже дрались, но раньше камер не было, поэтому было проще. На мобильные телефоны никто ничего не снимал, так что все было засекречено. Но когда мы вели себя нагло и нам делали замечания, мы просили прощения и говорили, что будем вести себя потише. Хотя потом также дальше продолжали орать. Надо понимать, что ты прежде всего человек, когда предпринимаешь действия.