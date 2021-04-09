Александр Нагорный вошел в тренерский штаб «Уфы»
16:23
Александр Нагорный вошел в тренерский штаб ФК «Уфа», сообщает пресс-служба клуба в Twitter 9 апреля.
Прежде 38-летний специалист работал главным тренером «Краснодара-2», в «Строгино» и академии «Краснодара».
Ранее «Уфа» объявила о назначении главным тренером команды Алексея Стукалова.
После 24 туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками.
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