Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал об эмоциях о переходе на ответственную должность в команду РПЛ.

«Это предложение уже не первое. Шамиль Газизов набрал и сказал, что хочет видеть в команде. Я принял решение принять это предложение. Очень рад тому, что оказался в команде.

Есть какие-то моменты, которые можно подправить, будем работать. Сложно за одну тренировку что-то глобально изменить, но какие-то нюансы я для себя видел. Прежде всего, надо поверить в себя: все в наших руках и головах», — сказал Стукалов в интервью Youtube-каналу «Уфы».

Ранее Стукалов был главным тренером саратовского «Сокола» и московского «Велеса».

3 марта после проигрыша «Уфы» московскому «Динамо» (0:4) в отставку ушел тренер уфимцев Рашид Рахимов. Команда с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.