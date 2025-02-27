Хуан Кастильо: «Уровень РПЛ реально высокий, агрессивная лига»

Колумбийский защитник «Пари НН» Хуан Кастильо оценил уровень РПЛ.

22-летний колумбийский футболист ранее выступал за «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Форталесу».

«Как мне уровень лиги? Мне понравилась РПЛ, уровень лиги реально высокий. По первым впечатлениям это очень быстрый, агрессивный чемпионат. Здесь нужно быть готовым вообще ко всему», — приводит слова Кастильо «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро. Контракт Кастильо с «Пари НН» рассчитан до 2028 года.