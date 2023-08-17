Мостовой об оскорблении Слуцким журналиста: «Он для вас заслуженный тренер, а для меня никто»

Экс-игрока «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

Слуцкий, комментирую угрозы Дзюбы в адрес журналиста сказал: «19-летний дебил работает для болельщиков». Позже представитель СМИ заявил, что слова тренера его задели.

«Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним все было понятно. Для вас Слуцкий заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется. Это все зависит от культуры», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Ранее экс-хавбек сборной России регулярно критиковал Слуцкого.