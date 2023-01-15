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Мостовой о будущем Дзюбы: «Если предложений больше не будет, то хотя бы в «Торпедо»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал самые громкие трансферные слухи РПЛ.

— Самая громкая околотрансферная новость сейчас — Артем Дзюба в «Торпедо». Пока только на сборах. А будет ли реальный переход?

— Почему нет? Если предложений больше не будет, то хотя бы в «Торпедо». Тем более это Москва. Ясно, что команда находится на последнем месте в РПЛ, но Артем в принципе ничего не теряет. А если пару тройку забьет, команда будет выигрывать — опять героем будет, — сказал Мостовой «КП Спорт».

— Неужели Дзюба больше никому не нужен?

— Я тоже этим вопросом задаюсь. Дзюба для нашего чемпионата — в любую команду. Ясно, что кроме «Зенита», там есть кому забивать. Дзюба до сих пор может забивать и делать свою работу.

— Говорят, что перейти может и Дмитрий Баринов — в «Бешикташ». Будет ли для футболиста этот трансфер шагом вперед?

— Шаг вперед — однозначно. «Бешикташ» — сильная команда, играет в сильном чемпионате. Но захочет ли Баринов уйти с ведущих ролей «Локомотива» и попасть в серьезную конкуренцию? Это непросто. А Турция всегда была сильной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — они регулярно играю в еврокубках. Просто вокруг этого чемпионата нет ажиотажа.

— Конечно, так или иначе мы все следим за Захаряном и его возможным трансфером в «Челси». Эта сделка вообще реальна?

— Сейчас я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Как будто бы он плохо провел первую часть сезона, после всех летних разговоров о трансфере в «Челси». О Захаряне стали меньше говорить, теперь начинают в переходе сомневаться. Но Арсену всего 19 лет, еще все возможно.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/mostovoj-o-spartake-i-situaczii-s-promesom-i-novom-klube-dlya-dzyuby-i-barinova/

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П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Александр Мостовой
Арсен Захарян
Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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