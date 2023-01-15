«Ростов» не получит денег от аренды Гиговича в «Мидтьюлланд»
Футбольный агент Харис Скендерович, представляющий интересы Армина Гиговича, заявил, что «Ростов» не получит финансовой выгоды от перехода полузащитника в «Мидтьюлланд».
«Речь идет об аренде до лета, аренда — бесплатная», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт».
В этом сезоне Гигович провел десять матчей в составе «Оденсе» во всех турнирах и забил один гол. Его соглашение с «Ростовом» рассчитано до 2025 года.
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