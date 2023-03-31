Мостовой — о матче «Спартак» — «Ахмат»: «Фаворит очевиден»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ.

«Думаю, что фаворит очевиден. «Спартак», несомненно, фаворит. Тем более после поражения в «Оренбурге». Будет ли это интересный футбол? Сейчас это не имеет никакого значения. Даже если нет, кто выиграл — тот радуется, кто проиграл — тот недоволен», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 1 апреля в Москве. Начало — в 16.30 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 20 матчах. «Ахмат» — шестой с 32 очками.