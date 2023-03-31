В «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Продажа пива на матчах РПЛ? Нам надо изучить данную инициативу, поскольку наш стадион не обладает такой инфраструктурой, как топовые стадионы в России. Надо будет посмотреть в дальнейшем на это. Лично я, как футбольный функционер, отношусь нейтрально к идее о продаже алкогольной продукции на стадионах. В целом — никак», — приводит слова Еремякина Sport24.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.