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Мостовой: «Вряд ли перестановки в тренерском штабе «Сочи» отразятся на игре со «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

«Вряд ли перестановки в тренерском штабе «Сочи» как-то отразятся на игре команды в матче со «Спартаком». Многие даже не знают должность Вадима Гаранина в сочинской команде. На скамейке всегда есть три-четыре специалиста.

Команда выступает неудачно. В них до сих пор живет успех прошлого года, и сейчас все с этим связывают. У них все происходит на контрасте. А у «Спартака» — наоборот. Здесь вроде все шикарно, а там все плохо. От «Сочи» в этом году я ничего и не ожидал. Они будут ниже пятого места», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

По информации СМИ, руководство «Сочи» приняло решение уволить Вадима Гаранина. Отмечается, что он не готовит команду к матчу со «Спартаком». Игра пройдет 5 ноября в 14.00 по московском времени.

5 ноября в 16-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт».

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-vryad-li-perestanovki-v-trenerskom-shtabe-sochi-otrazyatsya-na-igre-v-matche-so-spartakom
Александр Мостовой
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Сочи

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