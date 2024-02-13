Александр Мостовой: «С Джикией устроили шоу, «Спартак» как будто ищет скандалы»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Даже если «Спартак» решил, что с Джикией им дальше не по пути, надо было нормально все сделать. Попрощаться как следует. Все-таки он немало лет провел в красно-белой футболке. Не помню, чтобы в «Зените», «Локомотиве» или ЦСКА так прощались с капитанами. С Джикией устроили какое-то шоу, «Спартак» как будто специально ищет скандалы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт Джикии истекает летом 2024 года.