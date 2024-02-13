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Сегодня, 08:30

Президент «Урала»: «Не вправе осуждать «Зенит», но стратегия «Краснодара» мне ближе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» назвал претендентов на золото РПЛ в этом сезоне. Также руководитель сравнил подход «Зенита» и «Краснодара» в трансферной политике и развитии футболистов.

— Недавно на сборах вы провели контрольный матч с «Зенитом» (0:1). Как вам малая сборная Бразилии?

— «Зенит» взял неплохих ребят, крепкая команда. Думаю, подопечные Семака поборются с «Краснодаром» за титул. Других претендентов на золото я в этом сезоне больше не вижу.

— Некоторые специалисты полагают, что для имиджа РПЛ, возможно, будет не очень хорошо, если турнир выиграет команда, составленная преимущественно из южноамериканцев.

— Понимаете, у каждого клуба своя философия, своя стратегия. Не вправе кого-то осуждать. «Зенит» сделал свой выбор. Мне, правда, ближе путь развития, по которому идет «Краснодар» Галицкого. Но это, что называется, дело вкуса.

По итогам 18 туров чемпионата России «Краснодар» идет на первом месте с 38 очками. «Зенит» отстает от «Быков» на 2 балла и занимает вторую строчку.

Илья Помазун. «Помазун в «Спартаке»? ЦСКА уже не может отозвать его зимой». Интервью президента «Урала»
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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