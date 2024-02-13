Президент «Урала»: «Не вправе осуждать «Зенит», но стратегия «Краснодара» мне ближе»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» назвал претендентов на золото РПЛ в этом сезоне. Также руководитель сравнил подход «Зенита» и «Краснодара» в трансферной политике и развитии футболистов.

— Недавно на сборах вы провели контрольный матч с «Зенитом» (0:1). Как вам малая сборная Бразилии?

— «Зенит» взял неплохих ребят, крепкая команда. Думаю, подопечные Семака поборются с «Краснодаром» за титул. Других претендентов на золото я в этом сезоне больше не вижу.

— Некоторые специалисты полагают, что для имиджа РПЛ, возможно, будет не очень хорошо, если турнир выиграет команда, составленная преимущественно из южноамериканцев.

— Понимаете, у каждого клуба своя философия, своя стратегия. Не вправе кого-то осуждать. «Зенит» сделал свой выбор. Мне, правда, ближе путь развития, по которому идет «Краснодар» Галицкого. Но это, что называется, дело вкуса.

По итогам 18 туров чемпионата России «Краснодар» идет на первом месте с 38 очками. «Зенит» отстает от «Быков» на 2 балла и занимает вторую строчку.