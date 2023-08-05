Мостовой: «Медина — отличный футболист, еще в ЦСКА показал свой уровень»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о новичке «Спартака» Хесусе Медине.

В матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1) Медина забил спустя 40 секунд после выхода на поле во втором тайме.

«Медина — отличный футболист, мы же говорили об этом еще тогда, когда он только перешел в «Спартак». Видно, что футболист качественный, сто процентов усилит «Спартак». Уже в ЦСКА он показал свой уровень. «Спартак» неплохо поработал на рынке, раз новички забивают в каждом матче. Бонгонда и Медина усилили команду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В составе армейского клуба футболист стал обладателем Кубка России. В июле 2023 года Медина стал игроком красно-белых.