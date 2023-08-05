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Мостовой: «Медина — отличный футболист, еще в ЦСКА показал свой уровень»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о новичке «Спартака» Хесусе Медине.

В матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1) Медина забил спустя 40 секунд после выхода на поле во втором тайме.

Квинси Промес в&nbsp;матче &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. «Спартак» крупно выиграл в Казани. У Медины супердебют, у Кукуляка — третья вопиющая ошибка за полгода

«Медина — отличный футболист, мы же говорили об этом еще тогда, когда он только перешел в «Спартак». Видно, что футболист качественный, сто процентов усилит «Спартак». Уже в ЦСКА он показал свой уровень. «Спартак» неплохо поработал на рынке, раз новички забивают в каждом матче. Бонгонда и Медина усилили команду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В составе армейского клуба футболист стал обладателем Кубка России. В июле 2023 года Медина стал игроком красно-белых.

Гильермо Абаскаль. «Никто не ожидал, что Медина забьет на первых секундах!» Абаскаль — о разгроме «Рубина»

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
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 - : -
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П
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Крылья Советов

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Александр Соболев

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Спартак

 2
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