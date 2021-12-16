«Было другое время». Мостовой отреагировал на слова Филимонова о договорных матчах

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-вратаря Александра Филимонова об участии в договорных матчах.

«Честно, не знаю, насколько тема договорных матчей была распространена в то время. Я играл тогда за границей, поэтому трудно сказать. Исходя из того, что происходило в то время в футболе, не исключаю тему договорных матчей. Не знаю, что было бы с Александром, если бы он сказал, против кого был этот матч. Законы постоянно меняются. Может, какое-то расследование было, но каждое наказание тоже имеет определенный срок. Пошумели бы, покричали — и все на этом. Я сам не участвовал в договорных матчах. Да и вообще мало кто признается, что участвовал в них. В наше время они были, все это знают. Но было другое время. Не было ничего, тем более денег», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о своем опыте участия в договорных матчах.