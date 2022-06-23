Мостовой о переходе Зиньковского: «Спартак» нужно похвалить за хорошее приобретение»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Считаю, что «Спартак» нужно похвалить за хорошее приобретение. Еще года четыре назад я говорил, чтобы за ним последили. Та конкуренция, которая есть в «Спартаке» будет полезна для него. Другое дело, как его будут использовать. Часто с хорошими футболистами в клубе случаются неурядицы. Так было с Бакаевым, который ни при одном тренере не считался основным. Главное, чтобы не начудили в очередной раз», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

Зиньковский выступал за самарский клуб с января 2019 года после перехода из «Чертаново».