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Осинькин: «Уверен, что Зиньковский сможет стать лидером «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин уверен, что Зиньковский сможет стать лидером «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото ФК «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

«Хочу пожелать ему удачи. Мы много были с ним вместе, работали еще и в ФНЛ, он прогрессировал. Именно сейчас он достиг максимального прогресса. У Антона есть характер, чтобы стать лидером в таком большом клубе как «Спартак». Он идет туда играть и доказывать. Я надеюсь и уверен, что он сможет стать лидером «Спартака». Обидно ли терять лучшего ассистента лиги? Тут нет слова «обида». Когда уходят любые лидеры, это всегда тот момент, которого хочется избежать. «Спартак» это хороший вызов. Но мне бы хотелось, чтобы «Крылья» стали таким клубом, для которого переход в «Спартак» было бы не сильным повышением», — сказал Осинькин «СЭ».

26-летний хавбек выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново». За самарскую команду полузащитник провел 117 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу.

В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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