Мостовой: «Готов ли я войти в чей-то тренерский штаб? А почему никто не хочет войти в мой штаб?»
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о своей тренерской карьере.
«Почему-то мне всегда задают вопрос, готов ли я войти в чей-то тренерский штаб. А почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового? Я в любой готов войти, вон 20 лет уже жду, чтобы прийти в «Спартак». Кто там только не был и в каком количестве. У меня 24 часа телефон открыт, свободен. Пожалуйста, звоните. Я открыт к предложениям. Но другое дело, что не хотят рисковать, потому что понимают, что не должны мне рассказывать, как в футбол играть. А то у нас сейчас каждый второй в футболе разбирается, особенно на словах», — сказал Мостовой «СЭ».
В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.
Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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