Мостовой: «Готов ли я войти в чей-то тренерский штаб? А почему никто не хочет войти в мой штаб?»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о своей тренерской карьере.

«Почему-то мне всегда задают вопрос, готов ли я войти в чей-то тренерский штаб. А почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового? Я в любой готов войти, вон 20 лет уже жду, чтобы прийти в «Спартак». Кто там только не был и в каком количестве. У меня 24 часа телефон открыт, свободен. Пожалуйста, звоните. Я открыт к предложениям. Но другое дело, что не хотят рисковать, потому что понимают, что не должны мне рассказывать, как в футбол играть. А то у нас сейчас каждый второй в футболе разбирается, особенно на словах», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».